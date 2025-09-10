"العربية بقت خردة".. قطار السويس يصطدم بسيارة ملاكي على المزلقان (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

تعطل قطار ركاب خط السويس، عقب تصادمه بسيارة ملاكي أثناء عبورها مزلقانًا غير شرعي غرب منطقة المستقبل على امتداد طريق "السويس – القاهرة" القديم، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة ونقله إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي، مدير المرفق، سيارة إسعاف من تمركز المستقبل لتقديم الرعاية الطبية للمصاب.

وانتقلت قوة من شرطة النجدة وشرطة فيصل ومسؤولو السكة الحديد لموقع الحادث، وتبين أن سائق القطار فوجئ بالسيارة المتوقفة على القضبان عند مدق جبلي يؤدي إلى قرية يوسف السباعي، ما تسبب في تهشم السيارة ووقوع التصادم.

جرى الاستعانة بونش لرفع السيارة، والتي حالت دون تحرك القطار باتجاه محطة السويس الرئيسية، حيث تُعد المحطة الأخيرة في الرحلة، وتسبب الحادث في توقف القطار أكثر من نصف ساعة، مع صعوبة نزول الركاب في المنطقة الصحراوية غير المأهولة.