حين يصبح الخال قاتلا.. حكاية جريمة بدأت بـ "لعبة رهان" في الإسكندرية

"شدي حيلك.. البقية في حياتك"، كلمات قالها طبيب الطوارئ في المستشفى الأميري لـ "ناهد"، حاملًا له النبأ المشؤوم بوفاة زوجها، لم تتمالك الزوجة نفسها، وكأن الدنيا تدور من حولها، جلست أرضًا، بينما تردد: "إيه اللي حصل.. وأزاي؟.

سريعًا أخطرت المستشفى الرئيسي الجامعي قسم شرطة الرمل ثان، إذ أوضحت أنها استقبلت "حسن.ش.م" 50 سنة، فكهاني، في حالة إعياء شديد وتوفي أثناء محاولة إسعافه بقسم الطوارئ، مشيرة إلى أن الواقعة قد يكون بها شبهة جنائية.

وبمناظرة الجثمان، أشار الطبيب لضابط المباحث إلى وجود آثار جرح رضي قديم بفروة الرأس، عندها سأل الزوجة عن سبب إصابة زوجها، والذي كشفت التحريات أنه سبق اتهامه في 4 قضايا "سلاح ناري - مخدرات - ضرب – مشاجرة".

قبل 7 أيام من الوفاة، وتحديدًا أواخر أغسطس المنقضي، التقى "حسن" نجل خاله وزوج شقيقته "علاء"، 43 سنة، فكهاني، والذي صدمه بأنه اكتشف أن أخته تقوم بلعب ألعاب مراهنات على هاتفها المحمول.

لم يصدق حسن ما سمعه ودخل في مشادة كلامية مع زوج شقيقته سرعان ما تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها خاله "إبراهيم.ش.ح" 65 سنة، فكهاني، ونجله الآخر "محمود" 24 سنة.

تعدل الخال وابنيه على ابن عمتهم ونسيبهم بالضرب على زوجها باستخدام عصى خشبية محدثين إصابته بجرح رضي بفروة الرأس، هكذا روت الزوجة أمام ضباط المباحث.

وتحت رقم 22004 لسنة 2025 حرر الطرفين محضرًا بقسم شرطة الرمل ثان بالمشاجرة قبل أن يجري إخلاء سبيلهم للتصالح، ويعود كل منهم إلى منزله حيث يقيمون جميعًا في شارع أرض صالح بمنطقة السيوف.

مر يومًا تلو الآخر بعد المشاجرة، حتى أنه انقضى أسبوعًا كاملًا، قبل أن يشعر "حسن" بحالة إعياء شديدة، لتسارع زوجته "ناهد.م.ع" 43 سنة، ربة منزل، بنقله إلى المستشفى، لتتلقى صدمة وفاته متأثرًا بإصابته القديمة في الرأس.

واتهمت الزوجة خال زوجها ونجليها بالتسبب في وفاته، ليلقى القبض عليهم، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، مرفق به التقرير الطبي الصادر من المستشفى الرئيسي الجامعي.

