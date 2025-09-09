بسبب ألعاب المراهنات.. مقتل فكهاني في مشاجرة عائلية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في وفاة فكهاني متأثرًا بإصابته خلال مشاجرة مع خاله ونجليه في منطقة السيوف، وذلك بسبب خلافات عائلية.

كان قسم شرطة ثان الرمل تلقى إخطارًا من المستشفى الأميري الجامعي يفيد وصول المدعو "حسن.ش.م"، 50 سنة، فكهاني، مقيم بمنطقة السيوف في حالة إعياء وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

انتقل ضباط القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من مناظرة الجثمان أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود آثار جرح رضي قديم بفروة الرأس، فيما تبين أن المذكور سبق اتهامه في 4 قضايا "سلاح ناري - مخدرات - ضرب – مشاجرة".

وبسؤال زوجته المدعوة "ن.م.ع" 43 سنة، ربة منزل، اتهمت خاله "إبراهيم.ش.ح" 65 سنة، فكهاني، ونجليه "محمود" 24 سنة، فكهاني و"علاء"43 سنة، فكهاني، بالتسبب في وفاة زوجها.

وقالت إن المذكورين سبق أن تعدوا بالضرب على زوجها قبل نحو 7 أيام من وفاته باستخدام عصى خشبية محدثين إصابته بجرح رضي بفروة الرأس تسبب في وفاته.

وأضافت في أقوالها بالمحضر الزوجة حدوث المشاجرة بسبب خلافات عائلية بينهم حيث إكتشف المتهم الأخير قيام زوجته "شقيقة المتوفي" بلعب ألعاب مراهنات على هاتفها المحمول.

وكشفت التحريات أن واقعة المشاجرة جرى تحرير المحضر رقم 22004 لسنة 2025 بها، وتم إخلاء سبيلهم للتصالح، إلا أن المجني عليه أصيب بحالة إعياء شديدة وتم نقله إلى المستشفى وتوفي عقب وصوله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.