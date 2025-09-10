المنوفية- أحمد الباهي:

كلفت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، اليوم الأربعاء، فريق التدخل السريع المحلي ببحث حالة سيدة ظهرت مع أبنائها الثلاثة تفترش الأرض بجوار إحدى الترع، بعد تداول قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد عبدالسلام خلاف رئيس الفريق المحلي للتدخل السريع، أنه بالتنسيق مع سحر صقر مدير الإدارة الاجتماعية بالباجور ورئيس الوحدة الاجتماعية بسبك الضحاك، جرى بحث الحالة يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025.

وتبين أن المواطنة تُدعى "س- س- ع"، مطلقة وتعول ثلاثة أبناء، وكانت تقيم في منزل والدها قبل بيعه، ثم استأجرت شقة لكنها عجزت عن سداد الإيجار فتعرضت للطرد.

وأشار خلاف إلى أن التدخلات التي تمت شملت صرف معاش تكافل مطلقات بقيمة 711 جنيهًا، إضافة إلى توفير سكن بديل لها بعزبة البحر التابعة لقرية إبخاص، في منزل المواطن مصطفى الحنفي، مع سداد قيمة الإيجار واستقرارها مع أبنائها داخله.