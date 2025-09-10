ضبط 40 مركبة بخارية و10 دراجات نارية في حملة مرورية بكفر الشيخ- صور



كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ، حملة مرورية مكثفة في نطاق المدينة لضبط المركبات البخارية "توك توك" والدراجات النارية المخالفة.

تأتي الحملة وفقًا لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والعقيد شريف عبود، وكيل الإدارة، وبالتنسيق مع المقدم أحمد عادل قطاطو، رئيس مباحث المرور في كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي ترأسها المقدم فؤاد زايد، رئيس قسم مرور دسوق، ضمت رجال قسم المرورعن ضبط 40 مركبة بخارية "توك توك"، و10 دراجات نارية بدون لوحات.

تم التحفظ على تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.