إزالة تعديات على 80 فدانًا بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قاد عبدالناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملة موسعة أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 80 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بقريتي القصر والمكس.

رصدت الحملة، التي جرت بمشاركة مسؤولي أملاك الدولة واستصلاح الأراضي، أعمال تسوية وتجهيز أراضٍ للزراعة، وإنشاء جسور، وزراعة أشجار حديثة بهدف فرض أمر واقع وخلق حيازة غير قانونية.

ووجه رئيس المركز بإزالة كافة التعديات بشكل فوري، مشددًا على رؤساء القرى ومسؤولي الأملاك بضرورة المتابعة اليومية الصارمة والتدخل العاجل لإزالة أي تعدٍ في مهده، سواء بالبناء أو الزراعة، حفاظًا على حقوق الدولة.

كما كلف "صالح" بمراجعة كافة الأراضي التي سُحبت من مخالفين لشروط التعاقد، ومتابعة نسب تنفيذ مبادرات زراعة النخيل، مؤكدًا أن حملات الإزالة تتم بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون بحزم.

وحذرت الوحدة المحلية المواطنين والمستثمرين من التعامل على أي أرض دون التأكد من صحة تخصيصها عبر الجهات المختصة، مؤكدةً أن هذا التحرك يأتي ضمن الإطار الوطني لـ "الموجة 27" لإزالة التعديات، والتي تستعين بمنظومة "المتغيرات المكانية" لرصد أي تغيير عبر الأقمار الصناعية.