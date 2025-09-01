تجهيز قسم أورام ومركز متكامل للحروق بطور سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، لقاءً مجتمعيًا لمناقشة آليات العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وقياس رضا المجتمع السيناوي حول الخدمات المقدمة بجميع المستشفيات التابعة للفرع على مستوى المحافظة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب وعدد من المواطنين ومشايخ القبائل البدوية.

وأشاد الحضور من المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من حيث توفير عدد كبير من التخصصات الطبية التي عانت المحافظة من عدم توافرها لسنوات، وحسن المعاملة والاستقبال من قبل الأطباء وأطقم التمريض. وطالبوا بتسريع الإجراءات الروتينية في الطوارئ، وإيجاد حلول لمنظومة التسجيل الإلكتروني الخاصة بتحديد مواعيد الحجز، وآليات للكشف على غير القادرين مجانًا.

وقال الدكتور أيمن رخا: "إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في مجال تسريع الإجراءات سواء في خدمة الطوارئ أو التسجيل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن قيام بعض المواطنين بالتسجيل الوهمي يعيق سرعة تقديم الخدمات، وأنه تم رصد أكثر من 2150 حالة تسجيل وهمي بوحدة الرعاية الصحية بالمنشية بمدينة الطور، مما ساعد على تحسين عدد الانتظار".

وأكد مدير فرع الهيئة أنه سيتم قريبًا افتتاح وحدة طب الزهراء بمدينة الطور، مما سيخفف الضغط على وحدة طب المنشية بنسبة 40%، كما ستدخل مستشفى طابا ضمن المنظومة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأشار مدير فرع الهيئة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تقليل تحويل الحالات المرضية إلى المحافظات الأخرى بنسبة 80%، مستهدفين الوصول إلى تقديم خدمات صحية تنال رضا المواطنين بنسبة 90% خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مدير الفرع عن الانتهاء من تجهيز قسم الأورام بمجمع الفيروز الطبي، تمهيدًا لإنشاء وحدة كاملة للأورام توفر استشاريًا على مدار الشهر، إضافة إلى تشكيل مركز خاص بالحروق على أعلى مستوى، وتوفير 4 أجهزة جديدة لقسم العلاج الطبيعي، مؤكدًا أنه سيتم خلال 3 أشهر تجهيز وتشغيل قسم القسطرة بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء.

وأشار مدير الفرع إلى أنه لأول مرة سيتم تشغيل حالة كهربائية للقلب بشرم الشيخ، وتجهيز قسم كامل للصحة النفسية، وعيادات للتخاطب بمركز الفيروز الطبي، تمهيدًا لإنشاء مركز تخاطب متكامل للأطفال.

حضر اللقاء الدكتور طارق عز الدين، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني العزبي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثة، والدكتور محمد عبد الجواد، مدير هيئة الإسعاف، والدكتورة بسنت الدالي، مدير إدارة رضا المنتفعين، والدكتور محمد عطية، مدير عام مجمع الفيروز الطبي، ورقية العربي، مدير مدارس التمريض بجنوب سيناء.