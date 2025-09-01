الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، افتتاح أول فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات في الإسكندرية داخل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الفرع الجديد، فضلا عن الاطلاع على الخدمات العديدة التي سيقدمها الفرع، من خدمات دعم نفسي وقانوني، وأنشطة المختلفة للأطفال.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقضية الطفولة والأمومة، حيث تحظى بدعم كبير من رئيس الجمهورية، والسيدة الأولى ورعايتها الكريمة لمبادرتي "دوي، ونورة" اللتين أطلقهما المجلس القومي للمرأة لتمكين الفتاة المصرية.

وأوضحت أن الدولة تولي اهتماما واسعا بملف الطفولة المبكرة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان منذ سنواته الأولي، حيث تعمل على زيادة إتاحة وتطوير دور الحضانات لضمان بيئة آمنة ومناسبة للنمو السليم للأطفال، كما يتم التركيز على تطوير المناهج التربوية بما يتماشى مع أحدث الأساليب التعليمية.

وأكدت أن الدولة لم تغفل جانب الرعاية الصحية والتغذية، وتولي مصر أهمية كبيرة لحماية حقوق الطفل من خلال التشريعات والمبادرات الوطنية، بما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تنمية الطفولة المبكرة كجزء من الاستثمار في مستقبل الوطن.

وأشارت إلى أنه انطلاقا من هذا الدور كانت جهود وزارة التضامن الاجتماعي في ملف الطفولة المبكرة، باعتباره أحد أهم محاور الاستثمار في الإنسان المصري وفقا لرؤية الدولة 2030.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة متكاملة تضمن النمو السليم للأطفال في سنواتهم الأولى، من خلال عدد من البرامج والمبادرات.

ومن جانبه، ثمن محافظ الإسكندرية جهود وزارة التضامن الاجتماعي والتعاون المثمر بين الوزارة وبين المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأعرب خالد، عن اعتزاز المجتمع السكندري بافتتاح هذا الصرح المميز على أرض الإسكندرية، الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة حماية ورعاية الطفولة والأمومة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأكد أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لملف الطفولة والأمومة، لضمان حماية الأطفال ورعايتهم وتنميتهم ودعم حقوقهم، وذلك بتعاون وتضافر جهود المجتمع السكندري.

في سياق متصل، افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسكندرية معرض المنتجات اليدوية لذوي الإعاقة والأسر المنتجة، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية. مشيدين بجميع المنتجات المعروضة التي تم تقديمها من خلال أبناء ذوي الإعاقة والأسر المنتجة.