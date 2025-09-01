خبراء دوليون يناقشون حماية العمال والإدارة الآمنة للمواد المشعة (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات ورشة عمل دولية بعنوان "الممارسات الجيدة لحماية العمال والإدارة الآمنة للمواد المشعة الطبيعية"، والتي تنظمها هيئة المواد النووية المصرية خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر.



أتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

حضر الافتتاح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد علي زكي نائب رئيس هيئة المواد النووية المصرية، بمشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية، إلى جانب خبراء محليين من الهيئة.

تهدف الورشة إلى تبادل الخبرات الدولية حول الإدارة الآمنة للخامات الطبيعية المصاحبة لمواد مشعة (NORM) مثل خامات البترول والفوسفات، مع التركيز على حماية العمال ورفع الوعي بأساليب السلامة المهنية، فضلًا عن مناقشة الدروس المستفادة وتقديم عروض وتجارب ميدانية، تشمل زيارة لإحدى المنشآت التي تتعامل مع هذه المواد.

ورحّب نائب محافظ الأقصر بالوفود المشاركة، ناقلًا تحيات محافظ الأقصر، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث الدولي في مدينة الأقصر يرسخ مكانتها كمنصة عالمية لتبادل الخبرات، ويعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية والصحة في بيئة العمل.

وأشار "أبو زيد" إلى أن الورشة تتزامن مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي خصص الكتاب الرابع منه لقضايا السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.

وأشاد المشاركون بالأجواء التاريخية الفريدة في الأقصر، وبحفاوة الاستقبال وروح الضيافة التي عكسها المواطنون المصريون.