بحضور وزير التعليم.. افتتاح مدرسة فتحي عبد الرحمن للغات بالقليوبية - صور

10:56 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مدرسة فتحي عبد الرحمن الرسمية للغات بقرية كوم الأطرون التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية.

وأكد وزير التعليم أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الرسمية للغات وتلبية الاحتياجات التعليمية للمواطنين.

وشدد على استمرار الجهود لتطوير المنشآت التعليمية وتزويدها بالإمكانات الحديثة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب تطورات المنظومة التعليمية.

ويشهد العام الدراسي الجديد بمحافظة القليوبية إضافة 359 فصلًا تعليميًا جديدًا بمختلف المراحل، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 425 مليون جنيه، بهدف تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين جودة البيئة التعليمية.

