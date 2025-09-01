جثة و10 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "شبرا – بنها" الحر، قبل نزلة بنها بحوالي 10 كيلومترات في اتجاه المدينة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتم التعامل السريع مع الموقف ورفع آثار التصادم لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثة المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.