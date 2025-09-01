إعلان

جثة و10 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر

10:41 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "شبرا – بنها" الحر، قبل نزلة بنها بحوالي 10 كيلومترات في اتجاه المدينة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتم التعامل السريع مع الموقف ورفع آثار التصادم لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثة المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص طريق بنها الحر مديرية أمن القليوبية الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة