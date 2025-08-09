بينهم سيدة.. ارتفاع مصابي حريق باكيات شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفع عدد مصابي حريق عدد من الباكيات التجارية بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة في القليوبية إلى 4 أشخاص، بينهم سيدة أصيبت بحروق.

كما أصيب 3 أشخاص آخرين باختناق، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.

تلقّت مديرية أمن القليوبية بلاغاً يفيد باندلاع حريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وتمكنت القوات من إخماد الحريق داخل أحد محال الكشري، فيما تتواصل الجهود لإطفاء ما تبقى من الأكشاك المشتعلة.

تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها المكثفة لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.