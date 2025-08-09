إعلان

بينهم سيدة.. ارتفاع مصابي حريق باكيات شبرا الخيمة إلى 4 أشخاص

11:57 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق محلات قرب مترو شبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    حريق محلات قرب مترو شبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    حريق محلات قرب مترو شبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    حريق محلات قرب مترو شبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    حريق محلات قرب مترو شبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    حريق محلات قرب مترو شبرا الخيمة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفع عدد مصابي حريق عدد من الباكيات التجارية بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة في القليوبية إلى 4 أشخاص، بينهم سيدة أصيبت بحروق.

كما أصيب 3 أشخاص آخرين باختناق، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.

تلقّت مديرية أمن القليوبية بلاغاً يفيد باندلاع حريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وتمكنت القوات من إخماد الحريق داخل أحد محال الكشري، فيما تتواصل الجهود لإطفاء ما تبقى من الأكشاك المشتعلة.

تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها المكثفة لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق محلات حريق باكيات شبرا الخيمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري