الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رواد الشواطئ ضرورة تغيير بعض السلوكيات السلبية التي تتسبب في سوء نظافة مياه البحر والرمال ودورات المياه.

وكشفت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تلقيها شكاوى متكررة تتعلق بعدم نظافة مياه البحر والشواطئ، وذلك رغم حملات النظافة والتفتيش التي تجري بشكل يومي ومنتظم.

وأرجعت المصايف سوء حالة النظافة بالشواطئ إلى ما وصفته بالتصرفات الفردية والسلوكيات السلبية ومنها استمرار تواجد الأطفال داخل مياه البحر لساعات طويلة دون الخروج.

وأشارت إلى أن هؤلاء الأطفال يأكلون ويشربون داخل المياه، ما يؤدي إلى إلقاء بقايا الطعام والأكياس والزجاجات وعلب العصير في البحر، ما يؤدي إلى سوء حالة النظافة.

وأضافت المصايف أن هذه المخلفات لا تتحلل، وتستقر في قاع البحر، وقد تبتلعها الأسماك، ما يسبب موت الكائنات البحرية أو انتقال أمراض خطيرة للإنسان، وتهديد التوازن البيئي البحري.

وبحسب بيان صادر عن إدارة السياحة والمصايف، اليوم السبت، بعض الأمهات يتخلصن من حفاضات الأطفال إما بإلقائها على الرمال أو داخل دورات المياه، ما يسبب انسداد وتهالك في المرافق الصحية

ونبهت المصايف على رواد الشواطئ بضرورة ترك الشاطئ نظيفًا، قائلة: "فلنحافظ على جمال شواطئ الإسكندرية.. وعلى بيئتنا البحرية التي هي ملك لنا جميعًا".