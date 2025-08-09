الإهمال يتسبب في إحالة طبيب وعدد من العاملين بالمنيا للتحقيق - صور

المنيا - جمال محمد:

أحال الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، طبيبًا وعددًا من العاملين في وحدتين صحيتين للتحقيق، بسبب الإهمال والغياب، ما يعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة في الساعات الأولى من اليوم السبت، شملت وحدتي الجرنوس وأبا، حيث كشف عن العديد من المخالفات والتجاوزات.

بدأت الجولة في وحدة الجرنوس، حيث تبيّن غياب عدد من العاملين، فقرر إحالتهم للتحقيق، ووجّه مدير الرعاية الأساسية بالمديرية بضرورة المتابعة اليومية لضمان انضباط العمل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر.

كما وجّه وكيل الوزارة مدير الطب العلاجي بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية تشغيل "المركز المتميز للأم والطفل" في أقرب وقت ممكن، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وتكرر المشهد في وحدة أبا وذلك بغياب بعض العاملين في قسم الاستقبال، ليتم إحالتهم للتحقيق وتوفير بدائل لهم، كما قرر إحالة مشرفة التمريض للتحقيق بسبب القصور في المتابعة. وخلال تفقد حضانات الأطفال في المركز المتميز، أحال وكيل الوزارة الطبيب المناوب المتغيب كذلك للتحقيق.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إعداد جداول نوبتجيات واضحة، وتدريب العاملين على سياسات مكافحة العدوى، كما وجّه بفحص إمكانية إعفاء ممرضة مريضة بمرض مزمن في وحدة أبا من نوبتجيات السهر.