لليوم الثاني.. استمرار البحث عن جثمان طفل غرق في بحر شبين برفقة خاله

المنوفية - أحمد الباهي:

يواصل فريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية، اليوم السبت، أعمال البحث في بحر شبين الكوم عن جثمان الطفل "محمد"، 8 سنوات، الذي لقي مصرعه أمس غرقًا، ولم يُعثر على جثمانه حتى الآن.

وكان الشاب محمود محمد السيد أبو شخيخة، قد لقي مصرعه، أمس، أثناء محاولة إنقاذ نجل شقيقته بعد سقوطه في بحر شبين الكوم أمام قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، حيث تمكن فريق الإنقاذ من انتشال جثمان الشاب.

وأكد مصدر من القرية أن تصاريح الدفن أُنجزت، أمس، بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وتم تشييع جثمانه من المسجد الشرقي بالقرية بمشاركة المئات، وسط حالة من الحزن الشديد.







