21 مصابًا في تصادم سيارة تقل عمالًا بطريق القصاصين الصحراوي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 21 عاملًا، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل تقل عددًا من العمال، وأخرى نقل ثقيل، على طريق القصاصين - القاهرة الصحراوي، بنطاق مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع التصادم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تنوّعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.