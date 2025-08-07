إعلان

21 مصابًا في تصادم سيارة تقل عمالًا بطريق القصاصين الصحراوي

09:57 م الخميس 07 أغسطس 2025

أسعاف-أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 21 عاملًا، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل تقل عددًا من العمال، وأخرى نقل ثقيل، على طريق القصاصين - القاهرة الصحراوي، بنطاق مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع التصادم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تنوّعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

21 مصابا في تصادم سيارة تصادم سيارة تقل عمال تصادم بين سيارة نصف نقل ونقل ثقيل طريق القصاصين الصحراوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم لمجدي الجلاد: العلمانية والديمقراطية "هيضيّعوا مصر".. والقرآن شرح كل حاجة
تستغرق نحو 5 أشهر.. تفاصيل خطة نتنياهو الكاملة للسيطرة على غزة