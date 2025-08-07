أسوان: تدخلات فورية لحل شكاوى المواطنين في قطاعات حيوية

أسوان – إيهاب عمران:

نفذ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في محافظة أسوان، بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة، تكليفات محافظ أسوان بالتفاعل السريع مع المطالب والشكاوى الجماهيرية، والعمل على وضع حلول فورية لها، بما ينعكس على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسواني.

ففي مركز إدفو، تم التدخل الفوري لحل مشكلة عمود كهرباء مائل كان يُهدد سلامة المواطنين في أحد الشوارع الداخلية بمنطقة السيد البدوي بقرية الخراريط، وبتوجيه من قطاع كهرباء أسوان برئاسة المهندس محمد فوزي، قامت إحدى فرق الصيانة بزرع عمود بديل تمهيدًا لرفع العمود الذي تعرض لتآكل في قاعدته الخرسانية.

وفي مدينة أسوان، تم حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي أمام كل من مدرسة فتحي منصور ومدرسة مصطفى كامل بمنطقة الشادر القديم، حيث تدخلت الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة، ونفذت أعمال شفط وكسح المياه، إلى جانب إصلاح وصيانة الشبكات وتطهيرها بالكامل في المنطقة.

من جانبه، أوضح سيد سعدي، رئيس مدينة دراو، أنه تم إنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب في نجع ونس، بعد تنفيذ أعمال تقوية وتحسين جودة تدفق المياه بشكل منتظم. كما قامت فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بحل مشكلة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في منطقة الشيخ هارون، من خلال تدخل فني عاجل ساهم في انتظام تدفق المياه لتلبية احتياجات الأهالي.

وفي قطاع الزراعة، أفاد المهندس رومانى سريان، مدير عام الزراعة بأسوان، بأنه تم التعامل مع شكاوى مزارعي جمعيتي العوضلاب والحبارى الزراعية في مركز إدفو، بشأن نقص الأسمدة المدعمة، حيث تم توفير الكميات المطلوبة لدعم محصول قصب السكر الاستراتيجي.

وفيما يخص قطاع الصحة، أشار الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أنه تم التفاعل مع شكوى أهالي قرية الزعيرات بالبصيلية الوسطى بمركز إدفو، والخاصة بإحلال وتجديد مبنى الوحدة الصحية بالقرية.

وأوضح أنه نظرًا لتغطية القرية صحيًا من خلال الوحدة الصحية بالبصيلية قبلي لقرب المسافة بينهما، فقد تم إدراج وحدة البصيلية الوسطى ضمن مقترحات الخطة الاستثمارية، وتم إرسالها لوزارة الصحة لتوفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ المشروع.