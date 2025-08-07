"فوسفات مصر" تخطط لإنشاء أول مدرسة تكنولوجية للتعدين في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بالمهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، والوفد المرافق له، لبحث دراسة إقامة مدرسة تكنولوجية في مجال التعدين بمدينة الخارجة.

تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع بنظام التعليم المزدوج، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأكدت الدكتورة حنان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم المزدوج، حيث كانت من المحافظات السباقة في هذا المجال من خلال إقامة وتشغيل مدارس في تكنولوجيا الاتصالات، مثل مدرسة WE بالخارجة، ومدارس في مجالات الفندقة والسياحة البيئية، والسكرتارية الطبية، والتكنولوجيات الزراعية، بما يسهم في ربط الخريجين باحتياجات سوق العمل.

وأضافت نائبة المحافظ أن المحافظة بصدد إقامة مدرسة للمتفوقين خلال العام بعد القادم، حيث يجري العمل عليها حاليًا، وذلك في ظل دعم المحافظ القوي لملف التعليم، والذي ظهر بوضوح من خلال إقامة أول مدرسة دولية IPS، وهي الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر. وتسعى المحافظة حاليًا لإقامة مدارس تكنولوجية جديدة في مجالات متعددة، استنادًا إلى ما تمتلكه من مقومات كبيرة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، أن الشركة حريصة على تنفيذ أول مدرسة تكنولوجية في مجال التعدين، بالتعاون مع شريك استراتيجي في التعليم المزدوج، وهي شركة جالاكسي للتنمية، لما لها من خبرة طويلة في هذا المجال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضاف عبد العظيم أن هناك خطوات فعلية لتنفيذ المدرسة في أقرب وقت ممكن، لتخريج شباب مؤهل يمتلك خبرات علمية وتكنولوجية ومهارية تجعله مطلوبًا في سوق العمل.

وأكد طارق إمام، نائب رئيس الشركة، أن الدراسات الخاصة بالمدرسة التكنولوجية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تجري على قدم وساق، تمهيدًا لتجهيز المدرسة بمدينة الخارجة، لتكون الأولى من نوعها في هذا المجال داخل المحافظة. وأضاف أن هناك دراسة شاملة للوجستيات الخاصة بالمدرسة، وتحديد المناهج والتخصصات الدراسية، والتي تشمل تخصصات البحث والاستكشاف، والاستخراج، والطحن والتكسير، والتسويق، والتعبئة، والشحن.

وضم وفد الشريك الاستراتيجي كلًا من الدكتور عمرو سليمان، كبير استشاريي التعليم بشركة جالاكسي للتنمية، والمهندسة رانيا طه، استشاري التعليم بالشركة، وأحمد الهادي، مدير التعليم بالشركة.

كما حضر اللقاء كل من اللواء أ.ح/ عماد العطار، مستشار الشركة للعلاقات الحكومية والعامة، واللواء أسامة عبد العزيز، مستشار رئيس الشركة لتنمية الأعمال، والمهندس ثروت حجاب، مدير موقع الشركة بالوادي الجديد، والمهندس محمود فوزي، مدير المكتب الفني والإنتاج بالشركة، وعدد من موظفي الشركة.





