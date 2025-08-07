جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّم متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان "التحنيط 1"، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي "رحلة إلى العالم الآخر".

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة تأتي ضمن الورشة السادسة عشرة من برنامج "رحلة إلى الحياة الأخرى"، وذلك تنفيذًا للخطة الصيفية التي تهدف إلى ربط الأطفال من سن 6 حتى 16 عامًا بالمتحف، في أجواء مفعمة بالتشويق والخيال.

وأوضح مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن الورشة بدأت بعرض تقديمي مبسّط يشرح أدوات التحنيط عند المصري القديم، والغرض من هذه العملية التي ارتبطت بفكرة الخلود والحياة بعد الموت. كما تعرّف الأطفال على الأواني الكانوبية وأشكالها المختلفة، وأهميتها في حفظ الأعضاء الحيوية للمتوفّى، بطريقة تفاعلية مشوقة تتناسب مع أعمارهم.

وأضاف أن الجزء العملي من الورشة تضمن معايشة الأطفال لتجربة ممتعة، من خلال تطبيق عملي على نموذج مبسّط وواقعي لتحنيط جسد، كما كان يحدث في مصر القديمة، في أجواء جمعت بين المعرفة والمرح والخيال.

وأشار إلى أن الورشة الخامسة عشرة كانت بعنوان "الشبكة الجنائزية"، وتضمنت شرحًا مبسطًا لاستخدامات الشبكة الجنائزية في المقابر المصرية القديمة، ودورها الرمزي، ومكوناتها من خرز ملوّن بتصاميم دقيقة.

كما جرى اصطحاب الأطفال في جولة داخل قاعات العرض لمشاهدة النموذج الأصلي للشبكة الجنائزية والتعرف على تفاصيلها عن قرب.

ولفت إلى أن الأطفال أبدعوا في الجانب التطبيقي من الورشة، من خلال تنفيذ نموذج مبسّط من هذه الشبكة، في تجربة جمعت بين التعلم والإبداع.