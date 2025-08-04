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أسقف وقساوسة مغاغة يقودون مسيرة لدعم المشاركة في انتخابات الشيوخ بالمنيا- صور

02:14 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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المنيا- جمال محمد:

شهدت مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، مشاركة عدد من القساوسة وأسقف المدينة في مسيرة لحث المواطنين على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتقدم المسيرة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، وبمشاركة قساوسة الكنائس والمواطنين وأعضاء مجلس النواب السابقين.

كما أدلى أسقف مغاغة بصوته في الانتخابات، مؤكداً أن المشاركة واجب وطني لاختيار من يمثلنا في هذا العرس الديموقراطي.

من جانب آخر أدلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها في انتخابات مجلس الشيوخ، بصوته وذلك في لجنة "مدرسة المنيا الثانوية الجديدة -بنين" .

ويشارك في هذا الاستحقاق الدستوري 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة بمحافظة المنيا، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث يشرف على العملية الانتخابية عدد من القضاة بالتعاون مع الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

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