اقتربت نفحات رمضان.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر شعبان ١٤٤٧

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ١٤٤٧ هجريا بعد غروب شمس اليوم الأحد بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت دار الإفتاء في بيانها، اليوم، أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر شعبان لعام ١٤٤٧ هجرية.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنت له دوام الصحة والعافية، وللشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.