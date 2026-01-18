محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم اعترفت عليه من أول يوم تحقيق



المنوفية- أحمد الباهي:

كشف أحمد طلبة، محامي أسرة عروس المنوفية، اليوم الأحد، أن والدة المتهم بقتل زوجته أدلت باعترافات حاسمة ضده منذ اليوم الأول للتحقيقات، مؤكدة أمام جهات التحقيق أن نجلها اعتدى على زوجته بالضرب، ما تسبب في وفاتها.

وأوضح طلبة في تصريحات لمصراوي، أن والدة المتهم قررت في أقوالها أنها لم تكن موجودة داخل المنزل وقت وقوع الاعتداء، إلا أنها روت ما أخبرها به نجلها لاحقًا عن تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أنه اعتدى على زوجته بسبب خلاف نشب بينهما لتأخرها عليه أثناء قيامها بنشر الملابس في شرفة الشقة.

وأضاف محامي أسرة المجني عليها أن المتهم شد زوجته من الخلف أثناء وقوفها في البلكونة، ثم اعتدى عليها بالضرب وركلها بقدميه، قبل أن يدفعها لتصطدم بالثلاجة داخل الشقة، ما أسفر عن إصابات بالغة أودت بحياتها.

وأشار طلبة إلى أن القانون لا يعاقب ذوي الروابط الأسرية على التستر على الجريمة، ومن بينهم الأم، إلا أن ما يميز هذه القضية أن والدة المتهم لم تتستر عليه، بل تحولت إلى شاهدة إثبات، بعد أن أدلت باعترافات صريحة كشفت تفاصيل الاعتداء منذ بداية التحقيقات.

وأكد محامي أسرة العروس أن هذه الأقوال تمثل عنصرًا جوهريًا في القضية، وتعزز موقف الاتهام، مشددًا على تمسك الأسرة بحقها القانوني الكامل وانتظار القصاص العادل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع ديسمبر 2025، حين عُثر على سيدة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وبجسدها آثار اعتداء، ما أثار شبهة جنائية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، التي انتهت بحبس الزوج على ذمة القضية، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته، مع استمرار حبسه احتياطيًا لحين الفصل في القضية أمام محكمة جنايات شبين الكوم.