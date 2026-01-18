خمسيني يهتك عرض طفلة داخل "سوبر ماركت" بالجيزة.. ما قرار الجنايات؟

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة مالك سوبر ماركت، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة ـ ابنة الجيران ـ بكفر طهرمس، أثناء شرائها بعض الطلبات، إلى جلسة 7 فبراير المقبل.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 24091 لسنة 2025 بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 7516 لسنة 2025، أن "محمد.ع" 51 عامًا صاحب سوبر ماركت، هتك عرض الطفلة المجني عليها "ك.ح"، التي لم تبلغ ثمانية عشر عاما، بالقوة أكثر من مرة، بأن كان ذلك داخل تواجدها بالسوبر ماركت خاصته لشراء بعض طلبات الأسرة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم صاحب السوبر ماركت استغل حداثة سن الطفلة وانفرد بها و أتي بجرمه بأن قبل الطفلة وتحسس على مناطق حساسة بجسدها، مُعرضًا حياتها للخطر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفلة ـ 7 سنوات ـ على سبيل الاستدلال، والتى أكدت أنها حال شرائها بعض مستلزمات المنزل من داخل سوبر ماركت خاص بالمتهم قام الأخير بهتك عرضها. ما دفعها لإبلاغ والديها الذين حررا محضرًا بما جرى مع طفلتهما.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة هتك عرض طفلة وعرض حياتها للخطر.