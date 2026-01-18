تشغيل 10 عيادات خارجية بمستشفى الأسنان بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى طب وجراحة الفم والأسنان، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يناير 2026، وذلك لاستقبال المرضى من مختلف محافظات الجمهورية وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد رئيس الجامعة أن تشغيل العيادات يمثل إضافة نوعية للقطاع الطبي بالمحافظة، ويسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن أبواب المستشفى مفتوحة أمام جميع المرضى دون تمييز، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة وتسخير إمكانياتها البشرية والطبية لخدمة المجتمع ودعم المبادرات الصحية، متمنيًا التوفيق لكافة الأطقم الطبية والإدارية في أداء رسالتهم الإنسانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسلام عامر، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان أنه سيتم تشغيل 10 عيادات خارجية، وتشمل 7 عيادات تخصصية هي عيادة جراحة الوجه والفكين، وعيادة زراعة الأسنان، وعيادة الاستعاضة السنية، وعيادة طب أسنان الأطفال، وعيادة العلاج التحفظي، وعيادة تقويم الأسنان، وعيادة علاج الجذور، بالإضافة إلى 3 عيادات للتشخيص، مضيفًا أن استقبال المرضى سيكون يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأشار عميد الكلية إلى أن مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان تضم بنية طبية متكاملة تشمل 32 عيادة، بواقع 8 عيادات مجمعة، و13 عيادة تشخيصية، و11 عيادة للعلاج بأجر، بطاقة استيعابية تصل إلى 259 كرسي أسنان، إلى جانب 4 معامل مزودة بنماذج محاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب، فضلًا عن 15 معملًا للتخصصات المختلفة، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية والخدمية في آن واحد.