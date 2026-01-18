إعلان

تشغيل 10 عيادات خارجية بمستشفى الأسنان بجامعة سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

04:56 م 18/01/2026

مستشفى الأسنان بجامعة سوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى طب وجراحة الفم والأسنان، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يناير 2026، وذلك لاستقبال المرضى من مختلف محافظات الجمهورية وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد رئيس الجامعة أن تشغيل العيادات يمثل إضافة نوعية للقطاع الطبي بالمحافظة، ويسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن أبواب المستشفى مفتوحة أمام جميع المرضى دون تمييز، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة وتسخير إمكانياتها البشرية والطبية لخدمة المجتمع ودعم المبادرات الصحية، متمنيًا التوفيق لكافة الأطقم الطبية والإدارية في أداء رسالتهم الإنسانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسلام عامر، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان أنه سيتم تشغيل 10 عيادات خارجية، وتشمل 7 عيادات تخصصية هي عيادة جراحة الوجه والفكين، وعيادة زراعة الأسنان، وعيادة الاستعاضة السنية، وعيادة طب أسنان الأطفال، وعيادة العلاج التحفظي، وعيادة تقويم الأسنان، وعيادة علاج الجذور، بالإضافة إلى 3 عيادات للتشخيص، مضيفًا أن استقبال المرضى سيكون يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأشار عميد الكلية إلى أن مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان تضم بنية طبية متكاملة تشمل 32 عيادة، بواقع 8 عيادات مجمعة، و13 عيادة تشخيصية، و11 عيادة للعلاج بأجر، بطاقة استيعابية تصل إلى 259 كرسي أسنان، إلى جانب 4 معامل مزودة بنماذج محاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب، فضلًا عن 15 معملًا للتخصصات المختلفة، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية والخدمية في آن واحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الأسنان جامعة سوهاج عيادات خارجية الدكتور حسان النعماني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
زووم

23 صورة | نجمات الفن يتألقن بفساتين أنيقة في حفل توزيع جوائز Joy Awards
كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
أخبار المحافظات

كلمات مبكية لإمام جنازة الأشقاء الـ5 في بنها: لا ذنب لوالديهم قضاء الله
هل يشهد سوق الذهب محليًا موجة تصحيح لجني الأرباح؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

هل يشهد سوق الذهب محليًا موجة تصحيح لجني الأرباح؟ خبراء يجيبون
"انخزق فستاني".. حيلة ذكية من نادين نجيم للتهرب من الكاميرات- فيديو
زووم

"انخزق فستاني".. حيلة ذكية من نادين نجيم للتهرب من الكاميرات- فيديو
"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق
اقتصاد

"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا