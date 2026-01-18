إعلان

الشرع يؤكد على أهمية بناء سوريا بمشاركة جميع السوريين

كتب : مصراوي

05:56 م 18/01/2026
    الشرع يستقبل توماس باراك (4)
    الشرع يستقبل توماس باراك (3)
    الشرع يستقبل توماس باراك (2)

وكالات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على أهمية وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، مشددًا على أن بناء سوريا سيتم بمشاركة جميع السوريين.

وجاء ذلك خلال استقبل الشرع اليوم الأحد، للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.

وأشار الشرع إلى أهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وتم بحث آخر التطورات الإقليمية.

