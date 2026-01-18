ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب تروسيكل يقل 9 أشخاص بالدقهلية

استقبل مستشفى جمصة المركزي بمحافظة الدقهلية، 9 مصابين جراء حادث انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه على الطريق الجديد بدائرة مركز الستاموني، نتيجة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، ما أدى إلى اختلال مقود القيادة بيد السائق.

وجاءت أسماء المصابين وحالاتهم كالتالي:

صابرين حسين محمد محمد (50 عامًا): كدمة بالصدر وسحجات بالذراعين

أمل عوض عبد الحميد (60 عامًا): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

إيمان محمد الشحات (37 عامًا): اشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات متفرقة

ضحى عبد الخالق بكري (40 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج

نحمده مصطفى محمد عبد الفتاح (33 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

سناء أحمد محمد أحمد (32 عامًا): اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى، وسحجات وكدمات متفرقة

وليد عوض أبو السعد المتولي (45 عامًا): سحجات وكدمات شديدة بالوجه والكفين

عبير ثابت السيد علي (45 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

محمد أبو إسماعيل علي إبراهيم (50 عامًا): سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

وأكدت مصادر طبية أن جميع المصابين يقيمون بقرية دميانة التابعة لمركز بلقاس، ويخضعون للرعاية الطبية اللازمة، وحالاتهم مستقرة.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بوقوع حادث انقلاب تروسيكل ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة انحراف مقود القيادة بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى انقلاب التروسيكل وإصابة مستقليه.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.