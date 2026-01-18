استدراج الغدر في "أبو النمرس"

على بعد كيلومترات من الطالبية، وتحديداً في منطقة أبو النمرس، وقعت جريمة أكثر دهاءً وقسوة من تلك التي وقعت في الشارع المزدحم -لدى تحرش بائع بفتاة سودانية-. هناك، حيث يمتلك أب مطعما يسعى فيه وراء رزقه، استغل عامل بمحل أدوات صحية مجاور براءة ابن صاحب المطعم، وهو طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره.

بكلمات معسولة، استدرج المتهم الصغير إلى مخزن المحل الذي يعمل به، بعيدا عن أعين المارة وضجيج المطعم. هناك، وفي ظلام المخزن، تحول الجار إلى ذئب بشري، منتهكاً براءة الطفل في واقعة تحرش هزت أركان المنطقة.

لم يتردد الأب لحظة؛ حمل طفله وتوجه إلى قسم شرطة أبو النمرس، ليتم إلقاء القبض على العامل الذي أقر بفعلته النكراء أمام رجال المباحث.