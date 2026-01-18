إعلان

محافظ البحيرة: تطوير مزلقان السكة الحديد أسفل الكوبري العلوي بدمنهور

كتب : أحمد نصرة

05:02 م 18/01/2026

تطوير مزلقان السكة الحديد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكة الحديد، لتعزيز إجراءات الأمان والسلامة بنطاق مزلقان السكك الحديد بدمنهور.

وأشارت عازر إلى استمرار أعمال تطوير مزلقان السكة الحديد أسفل الكوبري العلوي بدمنهور، حيث جرى اليوم فك وإزالة الأكشاك المخالفة المقامة على حرم السكة الحديد بمحيط المزلقان، والتي كانت تمثل عائقًا أمام أعمال التطوير الجارية.

وأكدت محافظ البحيرة أن أعمال الإزالة تتم بالتوازي مع بدء تنفيذ أعمال تطوير المزلقان، بما يضمن تنظيم حركة المشاة ومنع أي ممارسات خاطئة قد تعرض أرواح المواطنين للخطر، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والأمان.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة للموقع، وعدم السماح بعودة أي إشغالات أو أكشاك مخالفة مرة أخرى، لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة وحضارية تليق بالمواطنين.

تطوير مزلقان السكة الحديد البحيرة دمنهور

