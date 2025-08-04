محافظ بورسعيد من أمام لجان الشيوخ: "خليكم دايمًا قد المسؤولية" (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجّه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، رسالة مؤثرة لأبناء المحافظة بمناسبة انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، قائلًا: "ورّوني بورسعيد اللي عودتوني عليها."

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من اللجان الانتخابية، والتي شملت لجنة مدرسة أم المؤمنين، حيث أشاد المحافظ بالإقبال الملحوظ من المواطنين، واصفًا المشهد بأنه "وطني وحضاري"، يعكس وعي أبناء بورسعيد وحرصهم على دعم الدولة المصرية ومواصلة مسيرة الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة استعدت مبكرًا للعملية الانتخابية، لضمان انتظامها وسيرها في أجواء منظمة وآمنة، بما يعكس الصورة المشرفة لبورسعيد.