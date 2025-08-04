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بالفيديو والصور- طوابير ممتدة أمام لجان البحيرة في انتخابات مجلس الشيوخ

11:58 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد لجان محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، توافد أعداد كبيرة من المواطنين، اصطفوا في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة، تضم 633 لجنة فرعية، لاستقبال 4 مليون و351 ألفا و751 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشددت عازر على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات والوحدات المحلية، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة المرافق داخل وحول المقار، مع توفير سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وتجهيز أماكن انتظار مناسبة ومظللة.

ووجهت المحافظ بتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف بالتنسيق مع مديرية الصحة، وضمان جاهزية الأثاث والإنارة والتهوية والمرافق الصحية داخل اللجان.

وأكدت على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أية طوارئ.

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طوابير ممتدة أمام لجان البحيرة انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محافظة البحيرة
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