عمرو أديب: أنباء عن قمة مرتقبة بين السيسي وترامب في دافوس

كتب : حسن مرسي

11:16 م 16/01/2026

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن هناك أنباء قوية عن عقد قمة مرتقبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يوم الاثنين المقبل.

وأشار أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، إلى أن هذا اللقاء -إن تم- سيُعنى بإدارة قطاع غزة عقب تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع والمعوقات التي تواجه هذا الملف.

وأشار أديب إلى أن عقد أول اجتماعات اللجنة في القاهرة يُعد خطوة بالغة الأهمية، لأنها تعني بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، لافتًا إلى أن عملية إعادة الإعمار -وفق الخطة- ستستغرق ما بين 7 و8 سنوات، وأن اللجنة تمثل بديلًا حقيقيًا عن حماس أو أي فصيل آخر.

وقال مقدم "الحكاية"، إن رد فعل إسرائيل على تشكيل اللجنة لم يظهر حتى الآن، وأضاف متوقعًا أن يكون رد تل أبيب متطرفًا للغاية، مؤكدًا أن القاهرة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الهدوء في المنطقة.

وتابع أن المهم في هذه المرحلة هو التعامل السريع مع المأساة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن مصر تقف اليوم في قلب الأحداث، ولها دور محوري شديد الأهمية بالشراكة مع الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

