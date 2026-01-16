إعلان

مع اقتراب رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن توقعاتها لأسعار السلع

كتب : حسن مرسي

11:23 م 16/01/2026

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الأساسية ستظل ثابتة خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنها لن تشهد أي ارتفاعات تُذكر.

وقال المنوفي خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، إن الشعبة توصلت إلى اتفاق واسع مع التجار والموردين لتثبيت الأسعار خلال هذه الفترة، وأضاف أن الطلب المرتفع في بداية رمضان لن يؤدي إلى تحريك الأسعار، حرصًا على التخفيف عن المواطنين.

تابع أن السوق يشهد توافرًا كاملًا لجميع السلع الأساسية، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في الزيت أو السكر أو الدواجن أو اللحوم، لافتًا إلى أن الدولة تدعم استقرار الأسعار من خلال إقامة معارض كبيرة تعرض السلع بأسعار مناسبة.

وأشار المنوفي إلى أن معظم التجار يشاركون في هذه المبادرة بفاعلية، مشددًا على أن الأسعار ستبقى مستقرة من الآن وحتى نهاية الشهر الكريم، وأنه لا توجد أي مشكلات تُعيق توافر السلع أو تؤثر على أسعارها.

حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي على قناة الشمس توافر كامل لجميع السلع الأساسية توقعات لأسعار السلع في رمضان

