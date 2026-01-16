حذر الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أولياء الأمور من ارتكاب مجموعة من الأخطاء الشائعة ليلة الامتحان، مؤكداً أن تجنبها يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بشكل أفضل ويقلل من شعورهم بالتوتر والضغط النفسي وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غداً السبت 17 يناير.

وأشار شوقي إلى أن الدخول في مشادات مع الطالب سواء بسبب مشكلات أسرية أو دراسية أو شخصية يزيد من توتره ويشتت تركيزه، كما أن الضغط المبالغ فيه للحصول على الدرجات النهائية يفرض على الطالب عبئًا نفسيًا كبيرًا قد يؤثر على أدائه داخل اللجنة.

كما شدد على أهمية توفير وجبات غذائية صحية ومتوازنة للطلاب، مشيراً إلى أن ترك الطالب بلا طعام مناسب قد يدفعه لتناول أطعمة ضارة تؤثر على التركيز والاستيعاب.

ولفت الخبير إلى أن توفير مكان هادئ للمذاكرة أمر أساسي، مع مراعاة الحد من الأصوات المرتفعة داخل المنزل سواء من المحادثات بين أفراد الأسرة أو من التلفاز والهواتف المحمولة، وتجنب استضافة زيارات غير ضرورية قد تخل بجو الهدوء والتركيز المطلوب.

كما حذر من الإفراط في لوم الطالب على تضييع الوقت خلال الدراسة أو ترديد الكلام السلبي عن صعوبة الامتحانات أو نقل شائعات غريبة من جروبات أولياء الأمور، لما لذلك من أثر محبط على الطالب.

وأكد شوقي أن تجهيز أدوات واحتياجات الامتحان مسبقاً من الأمور المهمة لتفادي أي ارتباك داخل اللجنة، محذراً أيضاً من تضخيم الامتحان في ذهن الطالب أو تغييرات مفاجئة في نمط حياته مثل السهر المكثف أو المذاكرة غير المعتادة.

وشدد على ضرورة الاعتدال في توجيه التعليمات والنصائح للطلاب وعدم الإفراط فيها، لأن ذلك قد يربكهم أكثر مما يفيدهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خلق جو هادئ ومستقر نفسيًا ليلة الامتحان ليتمكن الطلاب من تقديم أفضل أداء ممكن.

