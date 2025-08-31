محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري محمد نجيب بعد تشغيله التجريبي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تفقد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد؛ كوبري محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر طريق الكورنيش عقب فتحه للتشغيل التجريبي.

يأتي ذلك لحين الانتهاء من أعمال الفواصل الإنشائية للكوبري إلى جانب استكمال نقل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد عبر المرور أسفل الكوبري، تمهيدًا لإلغاء إشارة سيدي بشر نهائيًا، بما يسهم في القضاء على الاختناقات وزيادة معدلات السيولة المرورية بالكورنيش.

ويبلغ طول كوبري محمد نجيب نحو 600 متر ويضم 4 حارات مرورية، ويُعد أحد أهم المشروعات المرورية الجديدة التي تخدم منطقة سيدي بشر والكورنيش.

وأبدى المحافظ عددًا من الملاحظات على المشروع لمسؤولي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط حيث شدد على ضرورة تثبيت الأعمدة الديكورية بشكل آمن، وإعادة معالجة التشطيبات النهائية لسور الكوبري، موجهًا شركة "نهضة مصر" بسرعة إجراء اختبارات دقيقة للشنايش للتأكد من كفاءتها.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بوضع لافتات إرشادية واضحة لتسهيل حركة المرور سواء بإستخدام الكوبري أو الطريق السطحي، مؤكدًا على أهمية توحيد جميع أعمدة الكهرباء لتكون من النوع الديكوري بما يواكب الشكل الحضاري والجمالي للإسكندرية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية على المحاور الرئيسية، فضلًا عن الارتقاء بالمرافق والخدمات لتحسين جودة الحياة للمواطنين.