أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:55 ص 02/03/2026

سعر الريال السعودي

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.08 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.39 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 129.26 جنيه للشراء، بزيادة 1.29 جنيه، و130.87 جنيه للبيع، بزيادة 1.26 جنيه.

سعر الريال القطري: 12.49 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و13.53 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 68.93 جنيه للشراء، بزيادة 68 قرشًا، و69.68 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 158.71 جنيه للشراء، بزيادة 1.48 جنيه، و161.47 جنيه للبيع، بزيادة 1.55 جنيه.

