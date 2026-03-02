إعلان

مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" ينخفض 1.44% خلال تعاملات جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

11:52 ص 02/03/2026

بورصة الكويت

انخفض مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 1.44%، أي ما يعادل 134 نقطة، ليصل إلى مستوى 9023 نقطة خلال جلسة اليوم الأثنين، في أول رد فعل للتداعيات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

وانخفض المؤشر "السوق الرئيسي 50" بنسبة 3.73%، أي ما يعادل 308 نقطة، ليصل إلى مستوى 8030 نقطة.

وجاء ذلك بعد تعطيل التداول في بورصة الكويت أمس، وسط مخاوف بالتبعات السلبية للحرب على المنطقة والاقتصاد العالمي.

بورصة الكويت البورصة المصرية مؤشر السوق الأول

