مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" ينخفض 1.44% خلال تعاملات جلسة اليوم

انخفض مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 1.44%، أي ما يعادل 134 نقطة، ليصل إلى مستوى 9023 نقطة خلال جلسة اليوم الأثنين، في أول رد فعل للتداعيات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

وانخفض المؤشر "السوق الرئيسي 50" بنسبة 3.73%، أي ما يعادل 308 نقطة، ليصل إلى مستوى 8030 نقطة.

وجاء ذلك بعد تعطيل التداول في بورصة الكويت أمس، وسط مخاوف بالتبعات السلبية للحرب على المنطقة والاقتصاد العالمي.

