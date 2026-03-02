تسعى العديد من الحكومات في مختلف أنحاء العالم لتقييد وصول القاصرين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تزايد المخاوف من التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

وتظهر دراسات أكاديمية أن الاستخدام القهري لمواقع مثل TikTok وInstagram يؤثر سلبا على جميع الفئات العمرية، إذ يقضي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما أكثر من ثلاث ساعات يوميا على هذه المنصات، بينما الأطفال بين 8 و12 عاما، فيستخدم نحو نصفهم هذه التطبيقات بانتظام، ما يعني أنهم سيقضون حوالي خمس سنوات من حياتهم قبل سن الثلاثين على منصات التواصل الاجتماعي.

وتبنت أستراليا خطوة رائدة العام الماضي للحد من وصول القاصرين إلى هذه المواقع، وهو نموذج تسعى حكومات أخرى إلى الاقتداء به.

ويساعد تقليل وقت استخدام مواقع التواصل على تحسين الصحة النفسية للأطفال والمراهقين بشكل ملحوظ، ووفق تقرير موقع The Balance Phone، هناك عشرة تطبيقات يمكن أن تساعد المستخدمين على تنظيم وتقليل استخدامهم للهواتف ووسائل التواصل.

Byond OS

نظام تشغيل يحد من عوامل التشتيت ويشجع على التركيز والتواصل مع العالم الحقيقي.

Freedom

يحجب الوصول مؤقتا إلى التطبيقات أو المواقع المختارة، مع إمكانية جدولة الجلسات ومزامنة الأجهزة.

Forest

يحول الانتباه إلى لعبة افتراضية تشجع المستخدم على الابتعاد عن الهاتف.

One Sec

يضيف وقفة قصيرة عند محاولة فتح أي تطبيق تواصل، مع تنفس موجه لتفكير واعٍ قبل الاستخدام.

StayFree

يتتبع وقت الاستخدام ويعرض إحصائيات دقيقة مع تنبيهات عند تجاوز الحدود الزمنية.

OffScreen

يحلل عادات استخدام الهاتف ويشجع على أخذ فترات راحة واعية.

Digital Detox

يقدم تحديات للانقطاع عن الهاتف ويمنح مكافآت رمزية عند الالتزام.

ActionDash

لوحة تحكم شاملة توفر بيانات تفصيلية عن الاستخدام وإمكانية تحديد حدود زمنية.

AppBlock

يتيح حظر التطبيقات أو المواقع لساعات أو أيام محددة، مثالي للآباء أو المهنيين.

Space

يقلل الاعتماد على الهاتف من خلال منهج نفسي يشمل تمارين وتذكيرات وأهداف شخصية.