القليوبية تحتفل بالعيد القومي من داخل قصر محمد علي بشبرا الخيمة - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية احتفالية كبرى بمناسبة العيد القومي الـ157، وذلك من داخل قصر محمد علي بشبرا الخيمة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية.

حضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، كما شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بجانب عدد من الشخصيات العامة.

وتضمن برنامج الاحتفالية عروضًا فنية وغنائية وطنية وتراثية، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي يبرز أهم معالم وصناعات محافظة القليوبية. كما تم تكريم عدد من رموز المجتمع القليوبي والشخصيات العامة والمحافظين السابقين ورؤساء جامعة بنها السابقين، تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم.

وخلال كلمته، أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن العيد القومي يمثل ذكرى خالدة لأبناء المحافظة وفرصة لاستلهام روح الإنجاز من الماضي لبناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن القليوبية تشهد طفرة تنموية وخدمية كبرى في مختلف القطاعات، تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن إقامة الاحتفال هذا العام من داخل قصر محمد علي يعكس عمق تاريخ القليوبية، ويؤكد على استمرار جهود الدولة في التنمية والبناء.