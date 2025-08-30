مشروعات لتطوير الطرق الداخلية بالداخلة والفرافرة في الوادي الجديد -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال رصف الطرق الداخلية ببلاط الإنترلوك بمركزي الداخلة والفرافرة، في إطار خطة المحافظة الطموحة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وشملت الأعمال الجارية تنفيذ 60 ألف متر مسطح بأربعة أحياء سكنية بالمدينة ومدخل قرية القصر الإسلامية الأثرية، بالإضافة إلى رصف حي الفرافرة القديمة بإجمالي 20 ألف متر مسطح.

إنجازات متميزة في منطقة الفرافرة القديمة

جرى الانتهاء من رصف 20 ألف متر مسطح خلف مسجد الحصري في حي الفرافرة القديمة، وهي المنطقة التي تحتضن العديد من المعالم التاريخية والسياحية المهمة.

وأشاد المحافظ بمعدلات التنفيذ المتسارعة وما تحقق من طفرة ملموسة في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، مؤكداً أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود إحياء المنطقة التاريخية وتطويرها وفق خطة الرصف الجارية.

أكد المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن خطة رصف الطرق الداخلية بالوادي الجديد تستهدف تحسين البنية التحتية للمنطقة وخلق بيئة حضارية مناسبة للسكان والزوار، وتشمل الأعمال استخدام بلاط الإنترلوك عالي الجودة، مما يضمن استدامة الطرق ومقاومتها للظروف الجوية القاسية في البيئة الصحراوية، كما تركز الخطة على تطوير المناطق السكنية والمداخل الرئيسية للقرى التاريخية المهمة في المحافظة.

يكتسب تطوير مدخل قرية القصر الإسلامية أهمية خاصة، حيث تُعد هذه القرية الأثرية من أهم المعالم التاريخية في محافظة الوادي الجديد.

وجرى تخصيص اهتمام كبير لهذه المنطقة ضمن أعمال الرصف، نظراً لقيمتها التراثية والسياحية الكبيرة. ويتوقع أن تساهم هذه التطويرات في تعزيز الحركة السياحية وتحسين تجربة الزوار للمنطقة.

شملت أعمال الرصف في مركز الداخلة أربعة أحياء سكنية رئيسية، حيث جرى تطوير الشوارع والممرات الداخلية لتوفير بيئة معيشية أفضل للسكان. وتهدف هذه الأعمال إلى القضاء على المشاكل المرورية وتحسين إمكانية الوصول للخدمات الأساسية في المنطقة. كما تساهم في رفع مستوى المعيشة وجذب الاستثمارات التنموية للمحافظة.