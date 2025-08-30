كتب - محمد البدري:

لم تكن صافرات سيارات الإسعاف أول ما سُمع في موقع حادث قطار مطروح، بل كانت أصوات الأهالي وهم يهرعون من كل اتجاه، حاملين الماء، ومقدّمين المساعدة، ومرددين كلمات الطمأنينة للمصابين الذين ارتفعت حصيلتهم إلى 94 شخصًا في حين لقي 3 آخرين مصرعهم.

في تلك اللحظة، لم تكن هناك تعليمات رسمية أو تنسيق مسبق بين الأهالي، بل كانت الفطرة الإنسانية هي التي قادت المشهد، واستدعت من أبناء مطروح ما يعرفونه جيدًا بإسم "الفزعة".

الفزعة.. نخوة متجذرة في وجدان أهل مطروح

في ثقافة أهالي مطروح والمناطق البدوية عمومًا، "الفزعة" ليست مجرد استجابة لحالة طارئة، بل هي فعل متجذر في القيم، يحمل معنى النخوة، والكرم، والوقوف إلى جانب الآخر دون تردد، حين يُنادى بها، لا يُسأل عن التفاصيل، بل يُلبّى النداء فورًا، سواء كان في حادث، أو عزاء، أو مناسبة اجتماعية تحتاج إلى دعم جماعي.

قدموا المياه واعتنوا بالمصابين

وقد تجسدت هذه الروح في حادث القطار، حين بادر الأهالي بتوزيع المياه على الركاب الجالسين على القضبان، وساعدوا في رفع الأمتعة، واعتنوا بالمصابين الذين لا تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى، في مشهد إنساني نادر.

ومن بين من بادروا بالدعوة إلى الفزعة، كان عبد السلام أبو غزالة، أحد أبناء مطروح المعروفين، الذي وجّه نداءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حث فيه الأهالي على التوجه الفوري إلى موقع الحادث، وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة.

استجاب الناس، وتحولت الدعوة إلى حركة مجتمعية واسعة، فيها وعي طبي وإنساني، وحرص على سلامة المصابين.

ومن بين المشاركين في تقديم المساعدة للمصابين أيضًا، كان أسامة سعداوي، أحد أبناء مطروح، الذي رافق المصابين في اللحظات الأولى، وساهم في تنظيم جهود الإغاثة الشعبية، كما دعا زملاءه إلى استحضار أوناش ومعدات ثقيلة للمساعدة في رفع العربات المقلوبة، قبل وصول فرق الهيئة الفنية، في محاولة لتسريع عمليات الإنقاذ وتخفيف الضغط على فرق الإسعاف.

محافظ مطروح يشيد بدور الأهالي: أنتم أهل الفزعة والشهامة وبالفعل أنقذتم الناس

في تقدير رسمي لهذا الدور الشعبي، وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رسالة شكر مؤثرة إلى الأهالي، قال فيها: "أنتم بالفعل كنتم قدر المسؤولية.. أنتم أهل فزعة وشهامة. كنتم الأقرب للمصابين، وتابعت ما فعلتموه لحظة بلحظة. مجهودكم مشكور، وبالفعل أنقذتم حياة الناس."

94 مصابا و3 وفيات

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج وانقلاب عدد من عربات القطار رقم 1935 عن القضبان، في نطاق محافظة مطروح، إلى 94 مصابًا و3 وفيات، وفقًا لما أكده مصدر طبي بمديرية الصحة.

خروج 7 عربات عن القضبان وانقلاب اثنتين منها

ويعود الحادث إلى خروج سبع عربات من القطار المتجه من مطروح إلى القاهرة عن القضبان، بين محطتي فوكة وجلال، ما أدى إلى انقلاب عربتين وتوقف حركة القطارات على الخط.

وأوضح المصدر الطبي أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل 55 مصابًا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 آخرين إلى مستشفى رأس الحكمة، مع رفع حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات مطروح والمحافظات المجاورة.

وأكد أن الفرق الطبية تواصل تقديم الرعاية للمصابين، وسط متابعة لحظية من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي وجّه بتوفير كافة الخدمات اللازمة للحالات المصابة، ودعم المستشفيات المستقبلة بأطقم طبية إضافية.

30 سيارة إسعاف

ودفعت هيئة الإسعاف بـ30 سيارة مجهزة إلى موقع الحادث في نطاق مدينة الضبعة، حيث تواصل الفرق الطبية نقل المصابين وتقديم الرعاية العاجلة.

ووقع الحادث أثناء رحلة القطار القادمة من مطروح إلى القاهرة، في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال غرب مدينة الضبعة، ما أدى إلى انقلاب عربتين وتوقف حركة القطارات على الخط.

وبحسب تصريحات مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقع الحادث في تمام الساعة 15:30، نتيجة خروج 7 عربات عن القضبان، وانقلاب اثنتين منها،وعلى الفور، دفعت الهيئة بالأطقم الفنية والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث لرفع الآثار واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توجه إلى موقع الحادث، ووجّه بتشكيل لجنة فنية عاجلة للتحقيق في الأسباب، مع التأكيد على توقيع أقصى العقوبات بحق المتسببين، واتخاذ إجراءات الفصل الفوري لمن تثبت إدانتهم.

