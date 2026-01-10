أول تعليق من الأوقاف على صورة وزيرها أمام مسجد السيدة زينب

أول تعليق من الأوقاف على صورة وزيرها أمام مسجد الس

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أثارت صورة منسوبة لوزير الأوقاف ومعلّقة أمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، العديد من التساؤلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دلالات الصورة وسياق الفعالية المرتبطة بها.

ورد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، على هذه الصورة مشيرًا إلى أن التوقف عند الصورة وحدها يُعد اكتفاءً بالمظهر دون التعمق في الجوهر والمضمون الحقيقي للحدث، مشيرًا إلى أن الصور أو "البنرات" تُستخدم بشكل معتاد في مختلف أنشطة وجهود العناية بالأسر الأولى بالرعاية، سواء عبر المسار الرسمي أو التطوعي.

وأكد "رسلان"، أن هذه الجهود شملت، ولا تزال تشمل، مبادرات الإطعام والخدمات المجتمعية في رحاب عدد من المساجد الكبرى، من بينها جهود الإطعام في رحاب السيدة نفيسة رضي الله عنها، وافتتاح "مطابخ المحروسة" بمشاركة نائب وزير الأوقاف ووزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية في رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا.

وأضاف، أن هذه المبادرات امتدت كذلك إلى رحاب مسجد سيدي أبو الحسن الشاذلي بمنطقة وادي حميثرة بمحافظة البحر الأحمر، وإلى مسجد الفتح برمسيس، في إطار نهج متواصل يستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد.