وزير الزراعة يوجه بحل مشكلات الري وصرف الأسمدة لمزارعي أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته، اليوم السبت، لمحافظة أسوان، برفقة وزيرة التخطيط، أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال بناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلا عن المساهمة في تحسين دخول المستفيدين.

وأشار إلى أن المشروع يتبنى أيضا حزمة متكاملة تشمل إدخال نظم الري الحديث لترشيد المياه، واستخدام النظم الحديثة، والطاقة الشمسية، فضلا عن بناء قدرات المزارعين للتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى توفير كافة السبل التي تضمن استمرارية الإنتاجية وخلق بيئة قادرة على مواجهة التحديات.

وثمّن الوزير الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث تعد نموذجا ناجحا للتعاون الهادف الذي يمس حياة صغار المزارعين بشكل مباشر.

وفي استجابة لشكاوى بعض المزارعين والمنتفعين، شدد وزير الزراعة، على الالتزام الكامل بتسليم الحصة السمادية للمزارعين كاملة دون أي انتقاص للمنتفعين.

وشدد على استمرار صرف الأسمدة واستكمال الحصص المقررة لجميع المحاصيل، بما في ذلك قصب السكر والمانجو، حتى في حالات وجود أقساط مستحقة أو مديونيات، وذلك تيسيراً على المزارعين وضماناً لاستقرارهم، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

كما وجه فاروق بتوفير حفارات متخصصة لسرعة البدء في حفر أحواض تخزين مياه الري لخدمة قرى المنطقة، بما يضمن توافر المياه واستقرار عمليات الري طوال العام، وتجاوز أي تحديات قد تواجه المزارعين في نهايات الترع أو المناطق المرتفعة.