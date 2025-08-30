إعلان

بسبب عقب سيجارة.. نفوق 4 رؤوس ماشية في حريق بالمنيا -صور

06:56 م السبت 30 أغسطس 2025
    نفوق 4 رؤوس ماشية في حريق بالمنيا
المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، على حريق نشب في حظيرة مواشي، مما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بنشوب حريق في حظيرة ماشية بعزبة دياب التابعة لمركز أبو قرقاص، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق ومنع امتداده، وتبين نفوق 4 رؤوس ماشية، واحتراق الحظيرة بالكامل.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق حظيرة ماشية المنيا نفوق ماشية
