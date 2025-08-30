المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجانًا وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة متخصصة إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت خلال شهر أغسطس 6 قوافل طبية علاجية بعدد من قرى المحافظة، شملت: الإسماعيلية وصفط الغربية وعزاقة بمركز المنيا، دروة بمركز ملوي، أسمنت بمركز أبوقرقاص، والعمودين بمركز سمالوط، وأسفرت عن تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ 6670 مواطنًا.

وشملت القوافل توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وإجراء الفحوصات والتحاليل، وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تستدعي رعاية متقدمة إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وقالت الدكتورة وفاء عادل، مسئول القوافل الطبية بالمديرية، إن نتائج القوافل أسفرت عن: 1145 حالة باطنة، 1789 حالة جراحة، 1751 حالة أطفال، 337 حالة نساء وتنظيم أسرة، 302 حالة أنف وأذن، 1092 حالة جلدية، 254 حالة أسنان، 875 خدمة تحاليل طبية، 29 أشعة موجات صوتية و47 أشعة عادية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 627 مترددًا، تحويل 18 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استهدفت 804 مترددين.