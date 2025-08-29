محافظة الإسكندرية تستعرض جاهزية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ترأس الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، ورشة العمل الثانية بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتبادل الخبرات بين مقدمي الخدمة في المحافظات التي بدأت تنفيذ المنظومة.

وتأتي الورشة في إطار جهود المحافظة لتوحيد الجهود بين مقدمي الرعاية الصحية والارتقاء بجودة القطاع الطبي، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومديرية الشئون الصحية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من كبار أساتذة الطب وممثلي القطاع الصحي الخاص من داخل المحافظة وخارجها.

وأكد المحافظ أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية التي تنظمها المحافظة، في ضوء إعلان رئيس مجلس الوزراء بدء استعدادات انضمام الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار المجتمعي، وبناء الثقة في مستقبل القطاع الطبي الخاص، وتبادل التجارب بين مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة في المحافظات المطبقة للمنظومة.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن المحافظة وضعت رؤية شاملة لتطبيق المنظومة، تتضمن التخطيط الأمثل للموارد الطبية والبشرية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتحقيق رضا المواطن، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بتوفير الدعم والتنسيق اللازم لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أولوية استراتيجية في مسار تطوير القطاع الصحي، وأن انضمام الإسكندرية للمنظومة يعد نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية، في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الصحة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، ضمن رؤية مصر 2030.

وشهدت الورشة استعراض خطة العمل وجاهزية القطاعات الصحية بالمحافظة، إلى جانب مناقشة التحديات اللوجستية والتنظيمية، وآليات التنسيق بين الجهات التنفيذية والصحية، والالتزام بتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما تضمنت الورشة حلقات نقاشية عرض خلالها عدد من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة تجاربهم في تطبيق المنظومة، من بينهم مركز الفريد بالإسماعيلية، مركز اليوسف بالسويس، معمل المختبر بالقاهرة، صيدلية الدكتور ندا شومان بالإسماعيلية، مستشفى جنوب سيناء، ومؤسسة مجدي يعقوب بأسوان.

شارك في الورشة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية، والأستاذ أحمد طارق، رئيس مجلس إدارة شركة بي ويل، والدكتور عماد عبد الوهاب، ممثل الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والصحية.