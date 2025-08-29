بينهم طفل.. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرين بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بقرية 13 التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح بمركز الفرافرة، وأسفر عن مصرع كل من: ياسر رفعت صدقي (41 عامًا)، إبراهيم محمود عبد المعين (29 عامًا)، واصابة كل من: محمد شحات علي (31 عامًا)، أحمد سعد أحمد (33 عامًا)، حسن نبيل حسن (37 عامًا)، عمر محمد عبد الفتاح (8 أعوام)، محمد عبد الفتاح عدروسي (50 عاما)، وجميعهم مقيمين بمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفيين والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجرى وضع جثث المتوفيين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.