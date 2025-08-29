إعلان الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، برئاسة المستشار منجي خليل، الحصر العددي للناخبين الذين شاركوا في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مدار اليومين الماضيين بدائرة المحافظة الوحيدة.

ووفقًا للحصر العددي المعلن، بلغ إجمالي من لهم حق التصويت 194 ألفًا و350 ناخبًا، حضر منهم 25 ألفًا و503 ناخبين.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 24 ألفًا و890 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 613 صوتًا.

وحصل المرشح عبد الحكم أحمد جبالي عيسى على 17 ألفًا و209 أصوات، بينما حصل منافسه المرشح خيري محمد خضر علي طليب على 7 آلاف و681 صوتًا.

وشهدت لجان الوادي الجديد خلال يومي جولة الإعادة إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، مع توفير مقاعد متحركة ومظلات ومبردات هواء ومياه بالتعاون مع الوحدات المحلية، لتسهيل العملية الانتخابية على المواطنين.

كما شهدت اللجان إقبال الناخبين في طوابير منتظمة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق البرلماني، وسط إجراءات تأمينية متكاملة. وبلغ عدد اللجان 60 لجنة فرعية تابعة للجنة رئيسية واحدة، موزعة على 60 مركزًا انتخابيًا.

وتم تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى المراكز؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.

وجرت جولة الإعادة بين المرشح خيري طليب، مرشح حزب مستقبل وطن، والمهندس عبد الحكم جبالي، مرشح حزب حماة الوطن، على المقعد الفردي الوحيد بدائرة المحافظة، بينما كان مقعد القائمة قد حُسم في الجولة الأولى لصالح المهندس أحمد أيوب، مرشح حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر.