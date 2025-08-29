إعلان

محافظ أسيوط يتابع تداعيات انهيار منزل في كوم أبو شيل (صور)

10:22 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
أسيوط - محمود عجمي:

تابع اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات حادث انهيار منزل مكوَّن من ثلاثة طوابق بقرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب، شرق الترعة بجوار المدرسة الإعدادية، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، نُقلوا إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأصدر المحافظ تعليماته العاجلة بالدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وفصل المرافق عن المنطقة حفاظًا على الأرواح، مع تكليف فرق الإنقاذ السريع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، ومصطفى علي، رئيس مركز أبنوب، لمتابعة أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض، والتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء تداعيات الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع المواطن "حسن.م.ع" (43 عامًا)، ونجله "مصطفى" (4 أعوام)، فيما أُصيب كل من "محمد.م.ع" (38 عامًا)، و"إسراء.ح.م" (8 أعوام)، و"هناء.م.ا" (35 عامًا).

ووجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل من خلال فرق الإغاثة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، وصرف التعويضات العاجلة.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووجّه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسباب الانهيار، بالإضافة إلى فحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.


