سيد عبدالباري خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من المقطم

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:41 م 15/01/2026

الدكتور سيد عبدالباري

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدًا، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بمحافظة القاهرة.

يحضر صلاة الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور سيد عبدالباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "جبر الخواطر"، الهدف: التوعية بالدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج ومنها جبر الخواطر وأثره على النفس.

