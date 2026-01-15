البيت الأبيض: حشد القوات الأوروبية في جرينلاند لا يؤثر على تفكير ترامب

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن نشر القوات الأوروبية في جرينلاند لا علاقة له بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على الإقليم الدنماركي.

وأضافت ليفيت: "أن لا أعتقد أن وجود القوات الأوروبية يؤثر على عملية صنع القرار لدى ترامب كما أنه لا يؤثر على هدفه المتمثل في الاستحواذ على جرينلاند على الإطلاق".

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع بين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن ونظيرته من غرينلاند فيفيان موتزفيلدت، في مبنى أيزنهاور التنفيذي. ووصف ليفيت ذلك الاجتماع بأنه "مثمر".

وأشارت ليفيت إلى أن الوفدين اتفقا على إنشاء فريق عمل من الأفراد الذين سيواصلون إجراء محادثات فنية حول الاستحواذ على جرينلاند"، مضيفًا أن المحادثات ستعقد كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يعتبر ضم غرينلاند أولوية للأمن القومي، قائلة: "إنه يريد أن تستحوذ الولايات المتحدة على جرينلاند، ويعتقد أن ذلك يصب في مصلحة أمننا القومي".

وفي وقت سابق، حذرت الدنمارك، المسؤولة عن الدفاع عن جرينلاند، من أن أي هجوم على الإقليم سيؤدي على الأرجح إلى انهيار حلف الناتو.

وأعلنت الحكومة الدنماركية الأربعاء أنها بصدد توسيع وجودها العسكري في جرينلاند بالتنسيق مع حلفاء الناتو.